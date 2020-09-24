شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية تخفض سعر البيع الرسمى للخام الصحراوى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت شركة سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميلات أكتوبر ليصبح أقل من سعر خام برنت المؤرخ بمقدار 0.25 دولار للبرميل. وكان سعر البيع الرسمي للخام الصحراوي في سبتمبر بعلاوة 0.40 دولار للبرميل عن سعر خام برنت المؤرخ.

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