شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية وتعديل مواعيد العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسه محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن تغييير مواعيد عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة (الأهرامات، الكرنك، فيله، ابو سمبل، ادفو) وذلك لتنشيط السياحة الداخلية وإعادة السياحة بوجه عام.

كما أعلنت الشركة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيانها اليوم، عن بدء إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الاجنبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وصرح محمد عبد العزيز رئيس الشركة، أنه سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في كافة مناطقها، وذلك اعتبارا من أول اكتوبر القادم، على أن تكون بمناطق الهرم، الكرنك، وأبوسمبل السابعة مساء، ومنطقة ادفو الساعه السادسة مساء ومنطقة فيله الساعه السادسه والنصف.

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كما أشار عبد العزيز إلى أنه سيتم تمديد فترة التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية خلال شهر أكتوبر، لتصبح 45 جنيها بدلا من 80 جنيها وسعر التذكرة الVip نحو 65 بدلا من 100 جنيها.

وأضاف عبد العزيز، أنه سيتم اعاده تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات المختلفه، حيث سيتم استقبال رواد الصوت والضوء بكافة الجنسيات مع التشديد على تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام التام بذلك، ويمكن للسائح أيضا استخدام سماعات الترجمة الفورية للاستمتاع بلغة بلده في أي وقت.