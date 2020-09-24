شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بغرفة التصدير والاستيراد: رد الأعباء التصديرية المتأخرة طوق نجاة للمصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف البربرى عضو مجلس إدارة غرفة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة وعضو لجنة المصدرين أن توجيهات الرئيس السيسى برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام، والانتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، وعدم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى يعد بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين وطوق نجاة للمصدرين، وتؤكد ان الدولة حريصة على الوفاء بكافة إلتزاماتها، كما تعمل على تقليص التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الصادرات المصرية، ولفت البربرى في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى ضرورة فتح مزيد من الأسواق الافريقية امام المنتجات المصرية، وذلك بعد زيادة الطلب وخاصة في أعقاب أزمة كورونا، مما يؤدى إلى زيادة الصادرات وإحداث طفرة نوعية في هذا القطاع الذى يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة .

وأشار البربرى إلى أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة هدفا ليس مستحيلا، ويمكن تحقيقه من خلال توسيع قاعدة المصدرين ومساندة الصادرات، وتوفير بعض الحوافز للمصدرين لخفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير، وتشجيعهم على التصدير بدلا من البيع في السوق المحلي، ورفع القدرة التنافسية من أجل المنافسة مع الدول التي تعتمد على معادلة انخفاض السعر مع زيادة الجودة مثل الصين والهند، بالإضافة إلى وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصدير.

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