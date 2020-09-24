شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية مع متابعة تصريحات أعضاء الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس في ظل المتابعة لتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس وبعض أعضاء البنك المركزي.



يأتي ذلك عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة أشارت إلى ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى 870 ألف طلب مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 845 ألف طلب من القراءة السابقة عند 866 ألف طلب.

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ويواصل "باول" شهادته أمام الكونجرس للحديث عن جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد وإعادته لمسار النمو والتعافي من آثار جائحة "كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء الاحتياطي الاتحادي ألمحوا إلى مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 26711 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 10606 نقاط، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3230 نقطة.