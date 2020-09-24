شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاديوم تنخفض في ظل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وضغطه على السلع والمعادن الصناعية والنفيسة على حد سواء.



ويخشى محللون من تضرر الطب على المعادن الصناعية كالبلاديوم والنحاس في ظل عودة قيود الإغلاق في بعض الدول على مستوى العالم نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

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يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم إلى أكثر من 32 مليون حالة بينما توفي ما يقرب من 983 ألف شخص حتى اللحظة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 94.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 2208.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 2250 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2193.1 دولار.