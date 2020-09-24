شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى عمليات تأمين سلامة سيولة الدولار فى ظل موجة الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، وقبيل استكمال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" شهادته أمام الكونغرس.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 94.55 نقطة الأعلى منذ 24 تموز/يوليو الماضي ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 94.25 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة وأوروبا ، زاد المخاوف بالفترة الأخيرة حيال الاقتصاد العالمي.

تتواصل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا و الولايات المتحدة ، وإعلان بعض الحكومات تشديد بعض القيود لمنع انتشار المرض.

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وبسبب تلك التطورات تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية موجة هبوط حادة، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حول نقص سيولة الدولار الأمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا ،وارتفاع حالات الإصابة بالمرض مجددا فى العديد من الولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.845 مليون فى الأسبوع المنتهي 19 أيلول/سبتمبر من 0.860 مليون الأسبوع الأسبق.

وبحلول الساعة 14:00 غرينتش يستكمل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.