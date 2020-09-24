شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار أخر جلستين ، لتقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل تزايد مؤشرات اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 355.87 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف خسائره بعد موجة تعافي بسيطة ، ليقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، مع هبوط معظم أسهم شركات القطاع.

لا تزال تطورات فيروس كورونا تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين ، مع تزايد مؤشرات اندلاع موجة ثانية من الجائحة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، وينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.4% ، فى خمس خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، بفعل تجدد عمليات البيع المفتوحة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.