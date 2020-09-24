شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 0.6964 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7190 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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