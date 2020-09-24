شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمستوى 22.13 الذي يتحول إلى مقاومة مهمة بعد كسره مسبقاً، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 23.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما يتواجد الهدف التالي للموجة الهابطة المتوقعة عند 20.31.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.00 والمقاومة 23.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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