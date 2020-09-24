شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1860.90، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدفع السعر للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 1794.85، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الهابط يتطلب الثبات دون 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط