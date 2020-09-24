شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود القابضة تؤجل اكتتابها الذي كان من المفترض البدء فيه الأحد المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة أنها تمر بتطورات جوهرية تتطلب الإفصاح عنها لهيئة السوق المالية، وهو ما يستدعي تأجيل الاكتتاب الذي كان من المفترض ان يبدأ الأحد المقبل.

وذكرت المجموعة أنها سوف تصدر نشرة إصدار إضافية تتضمن معلومات جديدة عن عملية بناء سجل الأوامر ونسبة الطرح، وفقاً لقناة العربية.

وذكرت صحيفة "مال" أن عملية التأجيل جاءت نتيجة تعاملات مع اطراف ذات علاقة، لم تتضمنها نشرة الإصدار مما يستلزم مزيداً من الافصاح.

وكانت بن داود القابضة السعودية قد أعلنت عن تحديدها النطاق السعري لاكتتابها، بين 84 و96 ريال سعودي للسهم، وهو ما يقيم الشركة بـ 11 مليار ريال.

وتوقعت أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال (حوالي 512 مليون دولار) و 2.2 مليار ريال (585 مليون دولار)،

وكان من المفترض أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام أي تنتهي يوم 29 سبتمبر، وبعدها يتم التخصيص النهائي ورد الفائض إن وجد في الأول من أكتوبر 2020.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

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