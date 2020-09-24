شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.26% بما يعادل -1.13 نقطة ليستقر على سعر 48.82 دولار، كما يتأثر السهم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط