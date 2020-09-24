شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جوجل (GOOG) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 1,456.51، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 1012.90 إلى 1732.43)، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 1,456.51، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 1,372.58 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط