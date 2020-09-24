فيس بوك يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 24-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.25% بما يعادل -5.73 نقطة ليستقر على سعر 249.02 دولار، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 255.23، ليستهدف مستوى الدعم 225.07.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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