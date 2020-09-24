شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكسر دعمه الحالي – تحليل – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيسكو (CISCO) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 38.55، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 32.39 إلى 48.43)، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.64% بما يعادل -1.04 نقطة ليستقر على سعر 38.28 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 38.55، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 36.13 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط