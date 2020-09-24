شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين ، بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى موجة بيع فى بعض أسواق الأصول بحثا عن تأمين سلامة سيولة العملة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,848.70$ الأدنى منذ 22 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,863.02$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,868.90$.

أنهي معدن الذهب تعاملات الأمس منخفضا قرابة 2.0% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 18 آب/أغسطس الماضي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 94.55 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بسبب عزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ويضغط على أسعار الذهب أيضا ، موجة بيع فى أسواق المعادن والسلع ، بحثا عن تأمين سيولة العملة الأمريكية ، بسبب الخسائر الحادة فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 11.09 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، وبأكبر انخفاض يومي منذ 20 آذار/مارس الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 1,267.14 طن متري.