شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل آمال الطلب فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل آمال تعافي الطلب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات الخام التجارية للأسبوع الثاني على التوالي ،وتباطؤ إنتاج النفط الخام الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.8% إلى مستوي 39.89$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.58$، وسجل أدنى مستوي عند 39.15$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 1.0% إلى مستوي 41.76$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.34$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.28$.

عند تسوية يوم الأربعاء ، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعدما طغي تأثير مخاوف الطلب العالمي وارتفاع إنتاج ليبيا على التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 أيلول/سبتمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بنحو 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 494 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بنحو 200 ألف برميل ،فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لينزل الإجمالي إلى 10.7 مليون برميل يوميا.