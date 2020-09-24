شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:55 مساءً, 24 سبتمبر 2020 م المناطق - واس انحفض سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً .

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً .

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