شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين بسبب العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المخاوف حيال تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1644$ الأدنى منذ 27 تموز/يوليو الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1659 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1679$.

على صعيد تعاملات الأمس ، فقد اليورو نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف مرة أخرى حول الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 94.49 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود بسبب عزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ،ولجوء بعض الحكومات العالمية إلى إعادة فرض القيود ضمن إجراءات العزل الصحي لمنع تفشي المرض.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الثلاثاء عن فرض قيودا جديدة على النشاط التجاري لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي فى البلاد.

وفى أوروبا أظهرت استطلاعات الرأي صدرت يوم الأربعاء أن القيود الجديدة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا أدت إلى تراجع الخدمات فى منطقة اليورو إلى منطقة الركود خلال أيلول/سبتمبر.