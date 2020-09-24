شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. البفتيك والاستيك 120-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 24-9-2020 استقرارا فى الاسواق المحلية حيث استقر سعر كيلو الضأن بين 120-140 جنيها بينما سجل اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.

واستقر سعر اللحوم الكندوز 110-130، أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

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ورصد ”الخليج 365”، حجم الواردات المصرية من السودان، وأبرز السلع والمنتجات المدرجة ضمن اختصاص الشركة الجديدة، وفقا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على النحو التالي:

بلغت واردات مصر من الابقار الحية 26 مليون و99 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 7 ملايين و858 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 18 مليون و241 ألف دولار.

بلغت واردات مصر من اللحوم 126 مليون و464 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 167 مليون و639 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 41 مليون و175 ألف دولار.