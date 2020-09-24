شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لاستفادة رجال الأعمال من المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين الجامعة وجمعية رجال الـعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية، حيث قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة عین شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعن جمعية رجال الاعمال المصريين المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية بالنيابة عن المهندس على عيسى رئيس الجمعية، وعن بنك التنمية الصناعية ماجد فهمى عطية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة لدعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة وكذلك الربط بين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصاديه المختلفه للاستفاده من تلك الأبحاث في وضع و تحقيق الرؤيه لمتخذ القرار.

بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والانتاج والاداره للباحثين، ويسمح لهذا البروتوكول بتوقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بين اللجان التخصصية القطاعية التابعة للجمعية والكليات المناظرة لها بالجامعة لتحفيز الباحثين والطلبة حتى يصبحوا مبتكرين ورائدى أعمال.

حضر توقيع البروتوكول من جمعية رجال الاعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، الدكتور نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، المهندس علاء فكرى نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية، الدكتور أحمد شلبي عضو لجنة التشييد، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية.

كما حضر من جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتور ضياء عبد المجيد عميد كلية الهندسة، الدكتورة نجوى بدر عميد كلية حاسبات، الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ومن بنك التنمية الصناعية ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة، حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس ياسر عاصم عضو مجلس ادارة، نجلاء عبد الرحيم رئيس العلاقات العامة والاتصال المؤسسى ببنك التنمية الصناعية.

في بداية اللقاء أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن اليوم هو يوم تاريخى لجامعة عين شمس حيث شهد توقيع بروتوكول ثلاثى بين جامعة عين شمس، وبنك التنمية الصناعية، وجمعية رجال الاعمال المصريين وسوف نشهد ثماره قريبا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد جمعية عريقة فى مصر تضم كبار رجال الأعمال فى مجالات الزراعة و الصناعة وقطاع التكنولوجيا والتشييد و الطاقة والسياحة وكافة القطاعات الاقتصادية، وجاري التنسيق بين الجامعة والجمعية لتحقيق ربط المجتمع الأكاديمى والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل بجانب المساهمة فى حل مشاكل الصناعة من خلال البحث العلمى والاستفادة من بيوت الخبرة التى تزخر بها جامعة عين شمس فى مجالات عديدة.

بالإضافة إنه من خلال البروتوكول سيتاح للجامعة توفير فرص لتدريب شباب الخريجين والطلاب فى مصانع ومزارع ومؤسسات رجال الأعمال بجانب الاستفادة من تمويل رجال الأعمال لبعض الأبحاث للأفكار الناشئة وريادة الاعمال الموجودة حاليا بالجامعة عن طريق واحة الابتكار علاوة على امكانية مشاركتهم فى مجالس الكليات والاستفادة من افكارهم فى تطوير المناهج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية و المستقبلية.

يضاف إلى ذلك مساهمة بنك التنمية الصناعية المصرى والذى يعد من اعرق البنوك فى مصر فى كافة المجالات السابقة.

وأكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مبادرة توقيع البروتوكول جاءت من الجمعية نظرا للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري بكافة قطاعات وايضا نظرا لتغير احتياجات سوق العمل، حيث يهدف البروتوكول إلى الربط بين الرسائل العلمية(ماجيستير ودكتوراه) وبين الدراسات الفنية المتخصصة التي تتطلبها القطاعات الإقتصادية المختلفة بحيث يتم استفادة الدارس والمجتمع على حد سواء، وأيضا الربط بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين من خلال تحديث المناهج الدراسية بالكليات المختلفة وفقا لمتطلبات سوق العمل ، كما أشار إلى أن الجمعية تعد أقدم جمعية لرجال الاعمال فى مصر حيث انشأت عام 1979، وتمثل مجموعة من كبرى خبرات مجتمع الأعمال وتضم فى عضويتها 550 عضوا من خيرة رجال أعمال مصر.

وأضاف أن هدف البروتوكول هو وضع الرسائل العلمية والبحثية على أرض الواقع بما يناسب سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنه يتيح لمجتمع رجال الأعمال وضع رؤية فى محتوى المناهج التعليمية للحصول على جيل من الخريجين متوافق مع احتياجات سوق العمل، علاوة على التعاون بين اللجان التخصصية والقطاعية بالجمعية ونظيرتها فى مختلف كليات الجامعة لتحقيق تعاون مثمر بين الاطراف المعنية بالبروتوكول كما قام بشكر الجامعة بالنيابة عن المهندس علي عيسى رئيس الجمعية-شكرها على حسن استقبالها الحافل لممثلي الجمعية مؤكدا أن هذه هي البداية لسلسة طويلة من لقاءات التعاون المثمر.

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وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي اهمية التخطيط الاستراتيجي ودور الجامعات الحكوميه في حل مشكلات المجتمع وعوده الدور الجامعي الي الرياده مرة اخري والتواصل مع المجتمع بشكل واضح، ودعم العباقرة وتنفيذ أفكارهم مما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في تقدم المجتمع، مشيرا انه هناك تحديث وتطوير دائم البرامج الدراسية والتي يمكن ان تأتي عن طريق رجال الاعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفه بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية كما في كليات الزراعه والتجارة، والقي سيادته الضوء على ما تمتلكه جامعة عين شمس من كنز ثمين يتمثل فى طلاب الجامعة الذين يمتلكون العديد من الافكار التي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، مشيرا انه يتم باستمرار تغيير وتطوير المناهج لتتوافق وتتوائم مع طبيعة سوق العمل.

واشار ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى اليوم يُظهر بل ويضع المستقبل نُصب اعينا والمستقبل يعنى الشباب المحرك الفعلى للنجاح والاقتصاد والصناعة والتطوير والابتكار والاستثمار وياتى ذلك من خلال التعليم وتنمية الابتكار وريادة الاعمال حيث ان المنافع العامة للابتكار وريادة الأعمال -إذا أُحسِن تسخيرها- تفوق بمراحل مكاسبها الخاصة .

وأضاف انه يجب أن تتضافر كافة الجهود ويعتبرالتعليم هو الوقود الذي تعمل به قاطرة النمو وهنا وياتى دور البنك كاحد المؤسسات الداعمة والمهتمة بالتطوير والابداع والعلم والشباب ويعمل البنك على تقديم مجموعة مُتميّزة من المنتجات والخدمات البنكية لعُملائه من الأفراد والمُؤسّسات والشركات بمُختلف أنواعها وبرؤية مُتخصّصة في كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية بجانب الأوعية الادخارية المتعددة المزايا وتوفير العُملات الأجنبيّة اللازمة لاستيراد الخامات والآلات والمُعدّات .

كما يهدف بنك التنمية الصناعية بشكل أساسي إلى دعم الشباب وأفكارهم حيث أن الشباب هم بناه المستقبل ، ويعتبر البنك رائداً فى مجال المشروعات الصغيرو ومتناهية الصغر من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المُتطوّرة في المقام الأوّل إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين علي اختلاف مستوياتهم بما يحقق رضائهم وتضمن مستويات عالية من الجودة والأداء المُتميز الذي يعود بالنفع على الجميع من خلال الدور التنموي الذي يتبناه البنك .

وأكد ماجد فهمى على حرصه على التعاون مع الجامعة وتحقيق تعاون مشترك يصل للشراكة لتحقيق اقصى استفادة للمجتمع المدنى فالبنك يدعم تمويل المشروعات والابحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية مؤكدا ان التعاون بين البنك وجامعة عين شمس العريقة يُعد خطوة جيدة سوف تأنى بثمار جيدة.

وبمقتضى البروتوكول سوف يتم التعاون المشترك لانشاء حضانات مشتركه داخل جامعه عين شمس بتخصصات مختلفه وبدعم من الصناعه لخدمه جميع مجالات الصناعه.

كما يسمح البروتوكول بتوفير فرص تدريب علميه لطلاب مرحله البكالوريوس والدراسات العليا بشركات أعضاء الجمعيه بما يعظم العائد على الاقتصاد المصري وتحفيز أعضاء الجمعية للمساهمة فى دعم وتمويل المشروعات البحثيه ومشروعات تخريج طلاب البكالوريوس ورسائل الماجستير والدكتوراه للمرحله الدراسات العليا على ان يكون موضوعات المشروعات البحثيه محل الدعم مرتبط ارتباط وثيق من نشاط شركات الاعضاء بجمعيه رجال الاعمال المصريين.

كما سوف تقوم جامعة عين شمس بتوفير الدراسات والتقارير التي تعمل على تحسين بيئه الاعمال و مناخ الاستثمار في مصر على ان تلتزم جامعه عين شمس بعقد ندوات ودورات تدريبيه متخصصه وورش عمل بالجامعه للكوادر في الشركات في كافه قطاعات التعاون المشترك تقديم الخدمات الاستشارية و دراسات الجدوى الفنيه و الماليه والاقتصاديه والتسويقيه لاعضاء جمعيه رجال الاعمال المصريين من جامعه عين شمس لدعم انشطه جمعيه رجال الاعمال المصريين وذلك من خلال الاستعانه بمراكز الاستشارية والابحاث بجامعه عين شمس والتي تعد من قامات بيوت الخبره الرائده فى سوق العمل توفير الخطه البحثيه الثانويه الخاصه بكليه التجاره لجمعيه رجال الاعمال المصريين بما يساعد على الاستفاده منها في تحقيق استراتيجيه جمعيه رجال الاعمال المصريين ربط موضوعات التطبيق لرسائل الدرجات العلميه من ماجستير و دكتوراه و اكاديميه ومهنيه بالشركات الاعضاء بجمعيه رجال الاعمال المصريين.



فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال يتوسط عدد من مسئولي بنك التنمية الصناعية وجامعة عين شمس



محمد يوسف المدير التنفيذي يتوسط المهندس أحمد شلبي ورشا عبد الهادي