شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى حمراء بالمستهل بضغوط هبوط 7 قطاعات.. وتراجع سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% خاسراً 20.82 نقطة ليصل إلى مستوى 2264.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.6 مليون سهم محققة ما قيمته 118.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2350 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.77%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.01%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.70%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإثمار القابضة بنسبة 9.15%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.20%، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.7 مليون ورقة بقيمة 25 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.37%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن مناقشة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، عرضاً لشراء حصة في شركتها التابعة "دبي أوتودروم" ويبلغ قيمة العرض 400 مليون درهم إماراتي، وذلك للاستحواذ على ما نسبته 40% من الشركة التابعة.

ويعد مشروع دبي أوتودروم إحدى العلامات المميزة للاتحاد العقارية، حيث يضم عدد من حلبات السباق بمواصفات عالمية هي الوحيدة من نوعها في إمارة دبي، واستضاف دبي أوتودروم سباقات عالمية بما في ذلك بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لفئة "جي تي" وبطولة أوروبا لسيارات التورينج وسباق A1 GP وسباق GP2 Asia وسباق لامبورجيين سوبر تروفيو الشرق الأوسط وتحدي MRF وكأس بورش جي تي 3 الشرق الأوسط.

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كما ناقش المجلس الاستحواذ على بعض الأصول العقارية الاستثمارية القائمة بقيمة 740 مليون درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، حيث سيتم مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة مبارك مطر الشامسي وإمكانية تعيين بديل عنه، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب رئيس المجلس ونائبه وتشكيل اللجان.

أكدت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة أمور إدارية ليس لها تأثير على سعر السهم.

فيما أعلنت اورينت يو ان بي تكافل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، لإقرار خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام.