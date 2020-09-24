شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ السعودية ترفع رسوم المسافرين 400% مطلع 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت هيئة الموانئ السعودية تعديل أجور خدمات الموانئ لترتفع رسوم تكلفة الركاب المغادرين أو القادمين المحصلة إلى 50 ريالا عن كل راكب بدلا من 10 ريالات، بزيادة نسبتها 400% بدء من العام المقبل.

وقامت الهيئة برفع رسوم سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة من 1500 ريال إلى 6300 ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة 320%، بحسب صحيفة "عكاظ".

أما الوقت الضائع في سفن الدحرجة والركاب فرفعت إلى 3000 ريال بدلا من 1000 ريال عن كل ساعة أو جزء منها.

أما قيمة الرسوم للسيارات والمعدات ذاتية الحركة التي يحسب عليها الأجر بحسب وزنها، فسترتفع قيمة رسومها إلى 140 ريالا للوحدة التي تقل عن 3 أطنان، بارتفاع نسبته 40% بعد أن كانت الرسوم سابقا 100 ريال.

وتم رفع أجور السيارات التي تراوح بين 3 - 10 أطنان بنسبة 33.33% لتصل إلى 200 ريال بدلا من 150 ريالا. كما تم رفع رسوم السيارات والمعدات التي تراوح أوزانها بين 10 - 40 طنا لتصل إلى 540 ريالا بدلا من 400 ريال بارتفاع نسبته 12.5%،

Advertisements

أما المعدات التي تراوح أكثر من 40 طنا فأصبحت رسومها 1350 بدلا من 1000 ريال، بزيادة نسبتها 35%. ووفقا لرسوم الأغنام في الموانئ، فتم رفعها إلى 3 ريالات للرأس بدلا من ريالين، بزيادة في الرسوم نسبتها 50%.

ومؤخرا، وجهت الهيئة العامة للموانئ السعودية، جميع الموانئ في المملكة بمنع دخول واردات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد للعام الحالي.

وسيتم إيقاف دخول واردات هذه السيارات إلى حين تقديم هذه الشركات خطة توريدها لعام 2020 وبحد أقصى نهاية عام 2020.

وحققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخرا، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو 2020، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن.