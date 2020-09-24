شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين دبي والمدن السعودية بعد توقّف استمر لأكثر من 5 أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة مطارات دبي، إن الناقلات الوطنية الإماراتية والسعودية استأنفت رحلاتها المجدولة بين البلدين هذا الأسبوع، بعد توقّف استمر لأكثر من 5 أشهر.
وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن هناك خططاً لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية، على أن تقوم بها طيران ناس السعودية بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
واستأنفت الخطوط السعودية خدماتها يوم الأحد الفائت بما يصل إلى 5 رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.
وكانت السعودية، ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي أكثر من 6.3 مليون راكب في عام 2019.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً، في وقت سابق بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات لاستقبال أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناءً على صدور الموافقة وفقاً لما رفعته الجهات المختصة بالمملكة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.
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