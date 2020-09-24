شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسعى لتجهيز مئات المشاريع الجذابة لطرحها على مستثمرين محليين وأجانب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن العمل لتجهيز مئات من المشاريع الجذابة لطرحها على المستثمرين المواطنين والشركاء الأجانب لنقل اقتصاد المملكة إلى مرحلة قادمة.

وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان لها نصيب الأسد من المبادرات التي تم إطلاقها في معظم دول العالم ومنها السعودية التي تهتم بهذه المنشآت، بحسب "سي إن بي سي عربية".

وبين في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين، أن التنسيق بين دول المجموعة بالمسار المالي ساهم في ضخ أكثر من 11 تريليون دولار مما أعطى الاقتصاد قدرة وصلابة على امتصاص تأثير جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، أشار الفالح إلى أن هناك إجماعا على مشروع إصلاحي كبير في المنظمة، مبينا أن الإصلاح خيار لا بد منه وحتمي، ويجب أن يحصل من خلال دول المنظمة.

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يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية أصدرت مؤخرا، نحو 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول من 2020 بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بـ20%، بينما سجلت انخفاضا يقدر بـ47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.

وكشف تقرير سابق نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التعدين، والذي يُعد من القطاعات الأكثر حيوية في المملكة، حيث تقدّر قيمته السوقية بــ(1.3) ترليون دولار.

وكان إبراهيم السويل وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار السعودية، أبدى في وقت سابق تفاؤلاً بوضع الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أعده استمراراً للنجاحات التي حققتها البيئة الاستثمارية خلال العام الماضي 2019.

وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطات في المملكة منذ العام 2010م فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصاً (73% منها مشاريع أجنبية بالكامل)، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و 20 % عن الربع الرابع من العام الماضي.