شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عن 4 اكتشافات نفطية وحفر 383 بئرا جديدة للخام والغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عماد سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، إن الشركة استطاعت تحقيق 4 اكتشافات نفطية خلال العام المالي المنصرم 2019/2020.

وأشار إلى أن الشركة حافظت على طاقة انتاجية تقدر بحوالي 2.806 مليون برميل يوميا، وصل معدل إنتاج الغاز غير المصاحب لديها إلى 490 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، بحسب صحيفة "الأنباء".

وبين أن الشركة استطاعت حفر 383 بئرا جديدة للنفط الخام والغاز غير المصاحب في كافة حقول الشركة. ووصل عدد أبراج الحفر وإصلاح الآبار إلى 148 برجا تنقسم الى 80 برج حفر و68 برج إصلاح الآبار خلال هذه السنة.

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يشار إلى أنه قبل أزمة كورونا كانت شركة نفط الكويت تخطط لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

وكانت الشركة تتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب لدى الشركة من 500 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.

والشركة أحد روافد الإيرادات النفطية بالدولة. وكانت بيانات رسمية أفادت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية بالدولة المقدرة 12.9 مليار دينار بميزانية 2020-2021 تعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية.