شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات المركزى يحث البنوك على تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة. وقال في بيان "للحد من مخاطر الجرائم المالية... يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

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