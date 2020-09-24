شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى يتوقع إبرام اتفاق لزيادة صادرات الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله اليوم الخميس إنه يتوقع إبرام اتفاق مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات بلاده من الخام. ونقلت الوكالة تصريحات الوزير لصحيفة الصباح المملوكة للدولة. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

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