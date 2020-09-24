شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليار دولار حجم سوق الملح العالمى منهم 63 مليون دولار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ حجم سوق الملح العالمى نحو 19 مليار دولار، حيث تصدره الصين بنحو 60 مليون طن، فيما يبلغ حجم السوق فى مصر نحو 63 مليون دولار.

وكشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن معدل الزيادة على الطلب فى العالم 3% سنويًا، حيث تعود الزيادة لزيادة طلب الصناعات الكيماوية من الكلور، الملح الدوائى pharmaceutical والملح الغذائى المعبأ.

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أضاف أسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365" أن الطلب الأعلى تقوده صناعة الصودا آش والصابون والأصباغ، لافتا إلى أن هناك شركات عالمية تمثل المهمين الاكبر على الصناعة وهى اكزونوبل، وتاتا الهندية للكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للملح، وشركة وكركيم، وشركة ملح إينوس، وشركة الملح السويسرية، وسيشام وذنبر للملح.

وحول حجم الدول فى السوق العالمى أوضح أن أمريكا 42 مليون طن، واستراليا 13 مليون طن، والنمسا 4,9 مليون طن، والبرازيل 7,6 مليون طن وتشيلى 9 ملايين طن، والصين 60 مليون طن، وفرنسا 5,7 مليون طن، المانيا 14 مليون طن، الهند 30 مليون طن، إيطاليا 4,1 مليون طن، المكسيك 9 ملايين طن.

وتصدر هولندا 4,5 مليون طن، باكستان 4,5 مليون طن، بولندا 4,5 مليون طن، روسيا 7 مليون طن، اسبانيا 4,3 مليون طن، تركيا 6,6 مليون طن، بريطانيا 4.1 مليون طن، وباقى العالم 44 مليون طن باجمالى 293 مليون طن.