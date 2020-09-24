شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة سلبية مثقلة بالتوترات الأخيرة في شبة الجزيرة الكورية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس وسط حالة القلق التي تنتاب المستثمرين من عقب أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأن جارتها كوريا الشمالية أطلقت النار وأحرقت جثة موظف مفقود في وزارة الصيد في كوريا الجنوبية، وتعد تلك الحادثة هي الأولى من نوعها منذ تموز/يوليو 2008، حينما تم قتل مسئول كوري جنوبي أخر رمياً بالرصاص في كوريا الشمالية.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 353 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض 447 مليون دولار نيوزيلندي في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات بعجز 350 مليون دولار نيوزيلندي وذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات انخفاضاً إلى 4.41 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.04 مليار دولار نيوزيلندي، وأظهر القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً إلى 4.76 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.59 مليار دولار نيوزيلندي.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين لما ستسفر عنه فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول جانباً إلى جانب مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ حول قانون "يهتم" (CARES)، ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة باول بالأمس أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون حيال التابعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على أكبر اقتصاد في العالم.

ونود الإشارة، لكون باول أكد على أن الكرة أصبحت في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من جائحة كورونا، بالتزامن مع تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا وبالأخص مع أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر فوز المرشح الديمقراطي جو باين.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.67% ليخسر 10.96 نقطة ويصل إلى المستوى 1,633.29، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.75% ليخسر هو الأخر 174.71 نقطة ويصل إلى المستوى 23,171.78.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.63% ليخسر 76.06 نقطة ويصل إلى المستوى 4,576.27، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.46% ليخسر هو الأخر 47.92 نقطة ويصل إلى المستوى 3,231.79.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.78% ليخسر 422.97 نقطة ويصل إلى المستوى 23,319.54، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.72% ليخسر هو الأخر 40.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,293.04.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.18% ليخسر 21.02 نقطة ويصل إلى المستوى 11,683.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.96% ليخسر هو الأخر 56.82 نقطة ويصل إلى المستوى 5,867.10.