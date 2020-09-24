شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار العزم السلبي- تحليل - 24-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت باستقراره قرب مستوى 122.85 نظر لافتقاره للعزم السلبي خلال تداولات يوم أمس, نود التذكير بأهمية ثبات الحاجز الأولي المستقر عند 123.40 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط ليسهل ذلك مهمة التسلل نحو المحطات السلبية الرئيسية والتي تبدأ من 122.30 و 120.85 على التوالي.

محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك مجددا دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليعزز ذلك الترجيح الهابط والبدء بتحقيق الأهداف المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.40 و 122.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط