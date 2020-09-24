شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار العزم السلبي- تحليل - 24-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت باستقراره قرب مستوى 122.85 نظر لافتقاره للعزم السلبي خلال تداولات يوم أمس, نود التذكير بأهمية ثبات الحاجز الأولي المستقر عند 123.40 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط ليسهل ذلك مهمة التسلل نحو المحطات السلبية الرئيسية والتي تبدأ من 122.30 و 120.85 على التوالي.
محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك مجددا دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليعزز ذلك الترجيح الهابط والبدء بتحقيق الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.40 و 122.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين بانتظار العزم السلبي- تحليل - 24-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.