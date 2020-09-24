شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 24-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لارتداد إيجابي مؤقت إلا أن ثباته بشكل عام دون المقاومة المستقرة عند 136.70 يدعم استمرارية المسار الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
إضافة إلى ما سبق, نتوقع تشكيل مستوى 134.90 لحاجز إضافي امام التداولات الحالية ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ومن ثم ليبدأ بتشكيل تداولات سلبية جديدة بهدف الوصول نحو 133.45 و 131.90 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.70 و 132.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 24-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.