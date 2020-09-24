شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 24-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لارتداد إيجابي مؤقت إلا أن ثباته بشكل عام دون المقاومة المستقرة عند 136.70 يدعم استمرارية المسار الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

إضافة إلى ما سبق, نتوقع تشكيل مستوى 134.90 لحاجز إضافي امام التداولات الحالية ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ومن ثم ليبدأ بتشكيل تداولات سلبية جديدة بهدف الوصول نحو 133.45 و 131.90 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.70 و 132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط