شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهبط دون الدعم– تحليل -24-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس للضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ تشكيله لموجه هابطة قوية متسللا بذلك دون دعم القناة الصاعدة والمتمركز عند 3.0050 متكبدا بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو 2.9325.
استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باستقراره قرب مستوى 20 سيمد السعر بعزم سلبي إضافي وليدعونا لترجيح وصوله قريبا نحو 2.8800 و 2.7600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9900 و 2.8800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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