شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 0.9192، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.9305 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، معززاً فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.9192 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.