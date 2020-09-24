شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 0.9192، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.9305 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، معززاً فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.9192 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد