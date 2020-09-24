شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليتخطى مستوى 42.17 ويصل إلى حاجز 43.00، لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليستقر دون المستوى الأول، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة على المدى اللحظي والقصير، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز مستوى 41.14 والتوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 40.00 وتمتد إلى 39.46.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 42.17 والأهم دون 43.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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