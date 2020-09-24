الفضة تحقق الهدف الممتد – تحليل - 24-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية قوية مع افتتاح تداولات اليوم لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 22.13، ونلاحظ أن السعر يضغط سلباً على هذا المستوى في محاولة لكسره، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 20.31 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.00 والمقاومة 23.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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