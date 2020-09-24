شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3362 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه للتوجه نحو مستوى 1.3450 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.3362 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1.3200 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3320 والمقاومة 1.3470
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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