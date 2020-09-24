شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً واضحاً لمستوى 105.20 واستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 106.00 – 106.44 كمحطات رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 105.20 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد