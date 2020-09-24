الجنيه الإسترليني يحاول الكسر – تحليل - 24-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالضغط على مستوى 1.2705، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يمتد إلى 1.2540.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 1.2855.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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