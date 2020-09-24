شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالانخفاض – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار قرب دعم القناة التصحيحية الهابطة، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.1540.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بثبات السعر دون 1.1720، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستويات 1.1840 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1580 والمقاومة 1.1720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط