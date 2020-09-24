شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في عام ونصف أمام نظيره الأمريكي والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من نيسان/أبريل من عام 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.40% إلى مستويات 0.6537 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.563 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من آب/أغسطس عند 0.6535، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6564.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 353 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض 447 مليون دولار نيوزيلندي في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات بعجز 350 مليون دولار نيوزيلندي وذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات انخفاضاً إلى 4.41 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.04 مليار دولار نيوزيلندي، وأظهر القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً إلى 4.76 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.59 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 845 ألف طلب مقابل 860 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 289 ألف طلب إلى 12,339 ألف طلب مقابل 12,628 ألف طلب.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول جانباً إلى جانب مع وزير الخزانة ستيفن منوشين أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ حول قانون "يهتم" (CARES)، ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة باول بالأمس أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون حيال التابعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن باول أفاد الثلاثاء الماضي في النصف الأول من شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأن الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيف عدداً من اللوائح المصرفية مؤقتاً وأنه منفتح على فعل المزيد من ذلك الأمر، مع تطرقه لكون المصارف الصغيرة قد تتحمل عبئاً أكبر وتتعرض لأشياء أعظم كالرهون العقارية.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه تم البحث عن كيفية عدم الاستجابة في سوق العقارات التجارية مع قبل المقترضين، موضحاً أنه من الصعب العثور على مكان يكون لنا به بتأثير، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى طلباً على قروض صغيرة جداً من قبل المقترضين الأفراد ضمن برنامج إقراض الشارع الرئيسي، وأن عمليات شراء سندات الشركات تدعم الظروف المالية في سوق ائتمان الشركات.

وفي نفس السياق، فقد أعرب باول الثلاثاء عن كون معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يفترضون بعض الإجراءات المالية الإضافية في توقعاتهم، وذلك مع تأكيده على أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونه في الانتشار الواسع لفيروس كورونا وانتهاء أحكام قانون الرعاية، مع تطرقه لاحتمالية أن يكون هناك حاجة للمزيد من الدعم المالي، ملقياً بذلك الكرة في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من تابعيات جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح انخفاضاً 4.0% إلى نحو 890 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.6% عند 901 ألف منزل في تموز/يوليو، وصولاً لإلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي حيال عدم المساواة الاقتصادية.