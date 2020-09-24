شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت عجز بما قيمته 353 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 447 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 282 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 350 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.34 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 0.05 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى 4.41 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.04 مليار دولار نيوزيلندي في تموز/يوليو، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 4.76 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.59 مليار دولار نيوزيلندي.