بدء إجراءات مشروع زيادة سعة ضواغط دهشور لزيادة كميات الغاز لجنوب الوادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن الشركة المصرية للغازات الطبيعية احدى شركات قطاع البترول، بدأت فى الإجراءات التنفيذية لمشروع زيادة سعة محطة ضواغط دهشور وذلك بإضافة وحدتى "5-6 " شاملة وحدات استرجاع الطاقة المهدرة. Advertisements وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ذلك المشروع يهدف لزيادة الكميات المدفعة من الغاز الطبيعى لمنطقة جنوب الوادى والاستفادة من الطاقة المهدرة وتقليل تكاليف التشغيل موضحا أنه من مخطط الانتهاء من المشروع بداية عام2022. يذكر أن الشـبكة القوميـة للغـازات الطبيعيـة تساهم فـى زيادة استخدام الغـاز الطبيعـى فـى كافة القطاعـات، ويتــم التحكــم فــى الشــبكة باستخدام أحــدث التكنولوجيــا العالميـة بنظـام SCADA الـذى يمثـل الجهـاز العصبـى لمراقبـة الشــبكة القوميــة للغــاز مــن خــال المركــز القومــى للتحكــم بالشبكة بالتجمع الخامس NATA.

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