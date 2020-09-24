شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.02 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 10.02، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.02 ومستوى المقاومة 10.86.