شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.30% بما يعادل -0.06 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 18.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.58 ومستوى المقاومة 20.92.
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