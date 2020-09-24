شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليستند السهم إلى مستوى الدعم 15.98، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة 17.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.74 ومستوى المقاومة 16.60.