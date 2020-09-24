شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم البحري (4030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 41.05، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.65% بما يعادل 0.65 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 41.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.00 ومستوى المقاومة 42.00.