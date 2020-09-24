شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يتحرك بنطاق ضيق من التداولات – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وسط تداولاته بنطاق محدود من التحركات الجانبية على المدى القصير، يحاول من خلالها تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود مرة أخرى، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.86، طيلة ثبات الدعم 13.08. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.45 ومستوى المقاومة 15.36.

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