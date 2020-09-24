كيان السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 24-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيان السعودية (2350) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.56% بما يعادل 0.36 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 10.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 11.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.00.
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