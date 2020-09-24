شكرا لقرائتكم خبر عن شمس ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شمس (4170) للجلسة الثانية على التوالي، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.94% بما يعادل -1.40 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 50.50، طيلة ثبات الدعم 43.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.30 ومستوى المقاومة 50.50.